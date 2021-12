Tramvia sempre in funzione con entrambe le linee durante l'ultima notte dell'anno. E per Natale e Capodanno corse attive fino alle 2

FIRENZE — Per San Silvestro il tram tira l'alba. Proprio così: entrambe le linee saranno in funzione per tutta la notte con servizio no-stop concordato da Gest con il Comune di Firenze.

E nel corso di tutte le festività natalizie la tramvia rimarrà sempre in funzione, con un ampliamento di orari rispetto che il contrario in alcune giornate particolari. La vigilia di Natale 24 Dicembre, per Natale il 25 e il primo Gennaio 2022 infatti i tram correranno fino alle 2 del mattino.

Le frequenze delle corse? Nella sera di San Silvestro ci sarà una corsa ogni 10 minuti, così come per la vigilia di Natale, il giorno di Natale e Capodanno. Negli altri giorni nel periodo delle feste la frequenza, nelle ore di punta, sarà ogni 5-6 minuti.