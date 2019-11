Saldi in vista ma le vendite salgono per il freddo

Confesercenti Firenze ha annunciato la data dei saldi invernali, ma nelle ultime ore ad aiutare i commercianti sono stati la pioggia ed il freddo

FIRENZE — Confesercenti ha esultato per il calo delle temperature che ha spinto i consumatori verso i negozi a caccia di abiti pesanti, soprattutto scarpe e giubbotti.

Nel giorno in cui la Regione Toscana ha fissato per sabato 4 gennaio l'inizio dei saldi che dureranno sessanta giorni, dunque fino al 3 marzo successivo, Enzo Nigi, Presidente Fismo Confesercenti Firenze ha commentato "Per fortuna quest'anno, rispetto agli ultimi tempi, sembra essersi protratto un po' meno il caldo anomalo degli ultimi anni, che tanto penalizza il settore. Il calo autunnale delle temperature delle ultime settimane sta infatti spingendo le vendite di calzature ed abbigliamento pesante uomo e donna, dopo un mese di Ottobre abbastanza complicato per le imprese del settore moda. Resta comunque sul tappeto il tema posticipo dei saldi, che potrebbe essere portato avanti nell'ultimo scorcio di legislatura regionale. Noi in qualche modo ci contiamo, anche se non sarà semplice visto che - ha concluso Nigi - l'accordo deve necessariamente riguardare l'intesa tra più Regioni del Centro Italia, alcune delle quali sono anche chiamate al voto".