​Saldi ed e-commerce, commercianti temono il caldo

I commercianti fiorentini chiedono di rivedere la normativa per difendersi dalla concorrenza dello shopping online favorito dalla calura estiva

FIRENZE — In vista dei saldi, che in Toscana partiranno sabato 6 luglio, i commercianti fiorentini lanciano l'allarme e fanno un appello affinché la normativa sui saldi venga rivista per permettere alle aziende di "poter rispondere alla concorrenza del web con maggiore elasticità anche in rapporto alle esigenze contingenti".

Cosa temono in particolare i commercianti? "Il grande caldo da una parte renderà assai appetibili i prodotti estivi dell’abbigliamento, ma dall’altra spingerà molte famiglie a starsene lontane da outlet e centri città per sfuggire ad afa e solleone” questa almeno è la previsione di Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze,

Sorani spiega così la sua previsione “Questa ondata anomala di caldo che arriva dopo tanto freddo e con un maggio particolarmente fuori stagione, fa sì che tanta gente preferisca dedicare i momenti liberi ad andare al mare o al fresco in montagna piuttosto che in un negozio a comprarsi scarpe e magliette. E nello stesso tempo proprio il cattivo tempo che ha coinciso con la fine della primavera ha fatto sì che molti hanno rinunciato a fare acquisti per l’estate, cosicché i negozi hanno ancora tantissima merce invenduta, quando invece i saldi come logica dovrebbero servire invece a esaurire la poca merce che non è stata venduta”.

“Ci attendiamo una flessione di consumi - conclude Sorani - e questo dovrebbe spingerci tutti quanti, imprese e istituzioni, a rimettere la testa sulla questione tempistica dei saldi e a riflettere sul fatto che la tempistica dei saldi dovrebbe essere di volta in volta dettata da questioni contingenti”.