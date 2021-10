Il rugby aggiunge un posto in campo

Via al progetto che punta a permettere a bambine e bambini di famiglie in difficoltà di frequentare gratuitamente i corsi del settore giovanile

FIRENZE — Il rgby fiorentino aggiunge un posto in campo. Si chiama proprio Aggiungi un posto in campo il progetto lanciato dal Firenze Rugby 1931, in collaborazione con la Misericordia di Badia a Ripoli e il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Firenze, per permettere a bambine e bambini di famiglie con difficoltà economiche di frequentare i corsi del settore giovanile.

Firenze Rugby 1931 ha ottenuto un finanziamento Publiacqua grazie al quale sarà possibile offrire a 30 bambini e bambine la possibilità di fare rugby nella stagione 2021/22 senza pagare la quota d’iscrizione. I corsi si terranno non solo a Campo di Marte, presso la sede storica del Firenze Rugby 1931 in viale Paoli all'Impianto Mario Lodigiani, ma sarà possibile partecipare chiedendo di iscriversi anche presso la nuova sede recentemente inaugurata nel Quartiere 3 a Gavinana, in di via di Ripoli, presso Olympus Club.

I 30 ragazzi che si aggiudicheraranno il voucher saranno dunque inseriti a tutti gli effetti con i loro pari età presso la scuola di Rugby più vicina al loro domicilio. A presentare l’iniziativa, questa mattina, l’assessore allo sport Cosimo Guccione, la presidente del Quartiere 3 Serena Perini, il presidente di Firenze rugby 1931 Fabio Stellini, il vicepresidente Giorgio D'Alessandro, il presidente di Publiacqua Lorenzo Perra, il presidente del Comitato Rugby Toscana Riccardo Bonaccorsi e il governatore della Misericordia di Badia a Ripoli Gabriella Sabatini.

Le domande andranno presentate dal 12 al 28 Ottobre 2021 alla Misericordia di Badia a Ripoli in via Chiantigiana 26 (055 65367) martedì e giovedì in orario 15-18. L’iniziativa è rivolta a famiglie con Isee inferiore ai 10mila euro. Saranno distribuiti fino a 30 voucher per bambini e bambine nati tra il 2009 e il 2018. In caso di eccedenza nel numero di domande sarà valutato l’ordine cronologico di presentazione della richiesta. Il modulo di presentazione della domanda è scaricabile all’indirizzo: www.firenzerugby1931.it/aggiungiunpostoincampo