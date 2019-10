Rischio temporali forti, torna l'allerta maltempo

Attesi temporali di violenta intensità, corsi d'acqua secondari sotto osservazione per rischio idrogeologico in particolare Ema, Mugnone e Terzolle

FIRENZE — Allerta gialla domani a Firenze per la possibilità di temporali violenti e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo scatterá a mezzanotte di domani, mercoledì 2 ottobre, e terminerá 24 ore dopo.

Secondo le previsioni degli esperti gli eventi interesseranno maggiormente la costa ma potranno verificarsi anche temporali localmente intensi associati a vento in città. (fn)

Fenomeni previsti (fonte Cfr):

oggi, martedì, graduale calo della pressione per l'avvicinamento di una perturbazione. Domani maltempo su tutta la regione in particolare nella prima parte della giornata.

PIOGGIA: oggi, martedì, niente da segnalare. Domani durante la notte precipitazioni sulle province di nord-ovest e costa, anche a carattere di rovescio o temporale. Dalla mattina graduale trasferimento al resto della regione. Miglioramento in serata. Cumulati medi e massimi previsti per domani:

medi: significativi sulle zone di nord-ovest e parzialmente Pi e Pt, tra non significativi e significativi altrove. Massimi: elevati più probabili nelle zone interne; localmente fino a molto elevati a ridosso dei rilievi di nord-ovest.

TEMPORALI: oggi, martedì, niente da segnalare. Domani rovesci temporaleschi, localmente di forte intensità, possibili su tutte le zone in particolare nelle zone interne. Occasionali colpi di vento e grandinate.

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

