Arriva l'autunno, temporali e grandinate

Allerta arancione su tutta l'area fiorentina diramata dalla protezione civile. Ema, Mugnone e Terzolle sorvegliati speciali

FIRENZE — L'ondata di maltempo in arrivo sulla Toscana con la perturbazione in transito sul Mediterraneo non risparmierà Firenze. Per questo anche sul capoluogo scatterà dalle 12 di domani alla mezzanotte di lunedì l'allerta arancione diramata dal Centro Funzionale Regionale per i temporali e le grandinate anche violente in arrivo.

In particolare, sotto stretta osservazione ci sono i corsi d'acqua minori come Ema, Mugnone e Terzolle.

L'allerta riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Sala della protezione civile aperta 24 ore su 24. Le associazioni di volontariato sono già state preallertate.