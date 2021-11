La pallanuoto fiorentina campione d'Italia

Gli atleti paralimpici della Rari Nantes Florentia Ability hanno conquistato la Coppa di disciplina e sono stati festeggiati in Palazzo Vecchio

FIRENZE — La pallanuoto fiorentina è campione d'Italia nel campionato paralimpico. Gli atleti della Rari Nantes Florentia Ability hanno conquistato la Coppa Italia di pallanuoto paralimpica battendo la Waterpolo Ability nella finale a Busto Arsizio.

I campioni sono stati festeggiati nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio. A ciascuno di loro l'assessore allo sport Cosimo Guccione ha consegnato una pergamena. Con la squadra era presente il presidente della Rari Andrea Pieri.

"Un risultato importante del quale la nostra città deve essere orgogliosa - ha dichiarato l'assessore -. Avete l'onore di portare il nome di Firenze in giro per l'Italia e di giocare con i colori bianco-rossi della nostra città, gli stessi del Gonfalone. Una responsabilità non solo dal punto di vista agonistico ma anche di stile, di eleganza, di capacità umane".

"Ogni volta che Firenze scende in campo o in piscina - ha proseguito Guccione - gli avversari, qualunque essi siano, devono sapere che incontrano un modo diverso, ed elegante, di fare sport. La vittoria a Busto è il primo step, il 12 dicembre a Palermo c'è la finale di Supercoppa contro la Lazio".