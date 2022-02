Occhio alle bici, si puliscono le rastrelliere

Nel centro storico tornano le operazioni di ripulitura dei dispositivi di sosta per biciclette. Tutte le date e le strade interessate

FIRENZE — Torna la pulizia delle rastrelliere in centro. Da stamani venerdì 11 Febbraio sono in programma gli interventi di pulizia ma anche di manutenzione e in alcuni casi sostituzione di ulteriori dispositivi collocati in alcune strade del centro storico, in particolare nella zona di piazza Santa Croce. Le operazioni sono organizzate dall’assessorato alla mobilità in collaborazione con l’assessorato all’ambiente e il coinvolgimento operativo di polizia municipale, personale di Avr e di Alia.

Sono interessati i dispositivi in via delle Casine (altezza numero civico 8), via Thouar angolo via delle Casine, via Magliabechi (fronte numero civico 9). In quest'ultima postazione nell’occasione la rastrelliera verrà rimossa in vista della visita di Papa Francesca del 27 Febbraio e dopo sarà riposizionata. Ancora, la pulizia riguarderà il dispositivo in via dei Rustici (altezza numeri civici 6-18r).

Il secondo appuntamento è in programma martedì 22 Febbraio nella zona dell’Oltrarno (via dei Serragli altezza numero civico 99), piazza Piattellina (altezza numero civico 7r), via Romana (altezza numero civico 164r), via di Camaldoli (altezza numero civico 15), piazzale di Porta Romana, piazza della Calza.

Oltre ai cartelli di divieto di sosta, fa sapere il Comune di Firenze, sono stati collocati gli avvisi sulle biciclette presenti nelle rastrelliere. Per consentire le operazioni di pulizia e manutenzione infatti le bici devono essere spostate. In caso di rimozione di un mezzo funzionante il proprietario può recarsi alla depositeria di via Allende dove gli verrà contestato un verbale da 43 euro.