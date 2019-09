Pedalata in piazza Signoria, in tanti già iscritti

Circa 500 pedalatori sono attesi davanti a Palazzo Vecchio per una serata evento nel segno della sensibilizzazione al risparmio energetico

FIRENZE — Una pedalata collettiva in piazza della Signoria, questo l'evento organizzato venerdì 27 settembre a partire dalle 19 nel giorno dello sciopero internazionale per il clima dei ragazzi dei Fridays for Future. In sella ad una bici per illuminare Palazzo Vecchio, con proiezioni digitali alimentate dalla forza delle gambe trasmessa sui pedali. Sono attesi circa 500 pedalatori.

Tanti i fiorentini che si sono già registrati su Eventbrite, ma chi vuole partecipare può presentarsi direttamente in piazza per contribuire ad accendere i riflettori sul tema ambiente e ricevere in omaggio i gadget ricordo della serata. Sono 100 le bici allestite ma è possibile portare la propria bicicletta per contribuire ad alimentare il videomapping proiettato sulla facciata di Palazzo Vecchio.

Le immagini avranno come protagoniste le campagne L’Ambiente non è usa e getta di Unicoop Firenze e Arcipelago Pulito di Regione Toscana, Legambiente ed Unicoop Firenze per pulire il mare dai rifiuti. La serata, condotta da Carletto DJ, vedrà presenti anche comici fiorentini. Sull’arengario di Palazzo Vecchio anche il dirigente della Fiorentina Joe Barone, mentre alcuni ragazzi delle squadre giovanili del club saliranno in sella e contribuiranno a dare energia alla lotta contro i cambiamenti climatici.