​Fridays For Future, giovani impiccati a Firenze

Manifestazione con immagini shock per il Friday for Future fiorentino in vista di nuovi appuntamenti per domani e per la prossima settimana

FIRENZE — Nuovo flash mob per Fridays for Future Firenze stamani in centro storico. Appuntamento tra piazza San Firenze e piazza della Signoria, in vista del corteo del 27 Settembre con partenza da piazza Santa Maria Novella alle ore 9.

I ragazzi si sono impiccati salendo su dei blocchi di ghiaccio ed offrendo un forte impatto visivo, oltre a quello scenografico dovuto all'impianto monumentale, per la protesta che li vede protagonisti nella difesa dell'ambiente contro il cambiamento climatico.

Il flash mob è iniziato in San Firenze per poi spostarsi in piazza della Signoria. Il rientro su San Firenze ha visto alla fine l'assemblea del gruppo fiorentino. Domani, sabato 21 Settembre, un flash mob è in programma di fronte alla presidenza della Regione Toscana in piazza Duomo.

"Con l'acqua alla gola" è il nome dell'azione dimostrativa organizzata in modo coordinato in tutta Italia durante il primo giorno della “Climate Week”.

"Con questa metafora vogliamo illustrare i devastanti effetti della fusione dei ghiacciai e del conseguente innalzamento del livello del mare - ha spiegato Lara con un cappio al collo - forse a qualcuno può sembrare macabro ma questa è la cruda realtà, stiamo solo riportando quello che la scienza ci dice da tempo e che i politici non vogliono ascoltare. La terra è qui da più di 4 miliardi di anni ed è sopravvissuta a cinque estinzioni di massa, non è lei ad essere in pericolo ma lo siamo noi".

Questa azione ha dato inizio alla Climate Action Week. Dal 20 al 27 settembre verrà richiesta attenzione verso il tema dei cambiamenti climatici da parte degli attivisti di Fridays For Future di tutto il mondo.

A Firenze altri appuntamenti sono previsti il 26 settembre alle ore 15 in piazza Santissima Annunziata, il 27 settembre ore 9 in piazza Santa Maria Novella con partenza per il corteo del terzo sciopero globale per il clima. Durante la settimana si terranno azioni a sorpresa.