​Nuovo asfalto sul viadotto con divieti e chiusure

Sono previste chiusure e divieti di transito con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta che interesseranno il versante del viale Europa

FIRENZE — Lavori di asfaltatura per il viadotto Marco Polo dove oggi terminano gli interventi effettuati di giorno e da domani sera sarà la volta dei lavori in notturna con chiusure e restringimenti di carreggiata. L’intervento è articolato in fasi successive.

Si inizia domani mercoledì 6 maggio con il tratto finale del viadotto in direzione centro città compreso il Ponte Falcone con divieto di transito dalle 21 fino alle 6 di giovedì. Previsti anche restringimenti di carreggiata e divieti di sosta in via De Nicola (da Ponte Falcone a via Generale Dalla Chiesa) e via Generale Dalla Chiesa (da Ponte Falcone a via Ambrosoli). Itinerario alternativo viale Europa-via Olanda-via Portogallo-via Austria-via Bisarno-via Villamagna-Ponte di Varlungo-via Generale Dalla Chiesa.

La seconda fase (dalle 21 di giovedì 7 alle 6 di venerdì 8 maggio) riguarda la direttrice opposta, ovvero Ponte Borsellino e il primo tratto del viadotto in direzione di viale Europa sempre con divieto di transito. Restringimenti di carreggiata in via De Nicola (in corrispondenza del Ponte Borsellino) e itinerario alternativo Ponte di Varlungo-via Villamagna-via del Bisarno-via Austria-via Portogallo-via Olanda-viale Europa.

Nella fase 3 i lavori resteranno sulla stessa direttrice spostandosi verso il casello autostradale con la chiusura, dalle 21 dell’8 alle 6 del 9 maggio, del tratto successivo fino all’altezza delle rampe su viale Europa comprese. I lavori oltre alla carreggiata sul viadotto interesseranno la prima discesa verso viale Europa che quindi sarà chiusa. Previsti anche restringimenti di carreggiata e divieti di sosta su viale Europa. Itinerario alternativo: Ponte di Varlungo-via di Villamagna-via del Bisarno-via Austria-via Portogallo-via Olanda-viale Europa. I lavori proseguiranno la settimana successiva con le fasi 4 e 5.

La fase 4 interessa la successiva rampa di ingresso/uscita su viale Europa che sarà chiusa dalle 21 di lunedì 11 alle 6 di martedì 12 maggio; in viale Europa scatteranno restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. Itinerario alternativo: viale Europa-via Danimarca-via di Ripoli-piazza Badia di Ripoli-via Chiantigiana-via Goffredo della Torre-casello autostradale.

Infine la fase 5 che riguarda l’ultimo tratto del viadotto (viale Agnelli) e la rampa di ingresso/uscita (via Duca di Calabria). Per due notti (quella tra martedì 12 e mercoledì 13 e la successiva) scatteranno le chiusure delle rampe dal viadotto verso il casello mentre sulla carreggiata è previsto un restringimento. Itinerario alternativo per il casello autostradale: via Duca di Calabria-via Giovanni Agnelli (ingresso città)-uscita di viale Europa-rampa di ingresso di viale Europa (lato via Badia di Ripoli) in direzione casello-via Marco Polo-via Giovanni Agnelli-casello. Itinerario alternativo per uscita su via Duca di Calabria da viale Giovanni Agnelli: viale Europa-via Danimarca-via di Ripoli-piazza Badia di Ripoli-via Chiantigiana-via Goffredo della Torre. Termine previsto dell’intervento giovedì 14 maggio.