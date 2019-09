Nuova piazza Pier Vettori, via agli abbattimenti

Lo snodo spartitraffico dell'Oltrarno è interessato da lavori di riqualificazione per interventi sul verde, pavimentazione e nuovi arredi urbani

FIRENZE — Gli interventi di abbattimento del verde previsti in piazza Pier Vettori avranno inizio domani 19 settembre. "Tutti gli alberi abbattuti - hanno spiegato da Palazzo Vecchio - saranno sostituiti; inoltre saranno aggiunti nove nuovi alberi che porteranno complessivamente a 54 la popolazione arborea della piazza". Intanto nel corso dei lavori, partiti nel maggio scorso, sono stati ritrovati alcuni manufatti che - hanno spiegato i tecnici comunali - "hanno reso necessario incaricare un archeologo per lo svolgimento delle verifiche previste dalla normativa sui beni culturali"

I lavori vanno avanti nella semi piazza lato centro storico e nella parte già adibita a parcheggio e riguardano la rimozione dell’asfalto, la revisione dei sottoservizi in generale, e in particolare, del sistema di smaltimento delle acque meteoriche con ricostruzione delle porzioni danneggiate. Il progetto di restyling in corso su piazza Pier Vettori vale mezzo milione di euro, ed è stato approvato dalla giunta di Palazzo Vecchio nell’ottobre 2018. La delibera di approvazione del progetto prevede di procedere a una riqualificazione dell’impianto arboreo, con l’abbattimento degli esemplari in classe D e C/D e la loro sostituzione con nuovi alberi, secondo i risultati delle ultime valutazioni Vta. L'ultima valutazione sulle alberature presenti nella piazza è stata effettuata tra i mesi di giugno e luglio 2019. Le piante sono state oggetto non solo di Vta ma anche di approfondimenti diagnostici, come tomografia e ispezioni in quota. Dei 45 alberi presenti nella piazza, sono 13 quelli risultati da abbattere.

Nel corso del 2015 l’amministrazione comunale ha seguito un percorso partecipativo dal nome ‘Piazza Libera Tutti – Insieme per Piazza Pier Vettori’, promosso dalla onlus Save The City-Firenze nel Cuore e finanziato dalla Regione Toscana, sostenuto dal Quartiere 4. Il progetto intende "valorizzare l’identità unitaria della piazza con la riunificazione delle due porzioni attuali in un'unica area semicircolare, ma anche il mantenimento degli stalli di sosta". Per questo è stato elaborato un progetto che prevede "la risistemazione della sosta lungo il perimetro semicircolare della piazza e la riunificazione dei due attuali quarti di cerchio in una unica ampia area alberata".

Altri punti qualificanti dei lavori sono "una nuova illuminazione, una nuova pavimentazione in conglomerato artistico, nuovi arredi, giochi per i bambini, e la predisposizione di attacchi per una futura area mercatale".