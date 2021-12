No vax servono senza mascherina, chiuso market bio

Un piccolo Paese come la Lituania non può dare noia al gigante cinese

Chiusura per una attività di vendita di prodotti biologici. A far scattare il provvedimento sono stati i controlli disposti dalla polizia municipale

FIRENZE — Stavano servendo i clienti senza utilizzare alcun dispositivo di protezione, per questo motivo la polizia municipale ha fatto scattare la chiusura della loro attività di vendita al pubblico.

Il controllo è avvenuto questa mattina all'interno di un minimarket biologico.

Alla richiesta del green pass le titolari hanno risposto di non averlo in quanto contrarie a farsi il vaccino e alla normativa sanitaria che obbliga a farsi il tampone.

Entrambe sono state multate sia per la violazione sulle norme Covid, sia per la mancanza di green pass. Per il negozio è scattata la chiusura per 24 ore. In caso di reiterazione scatterà la chiusura per 5 giorni.