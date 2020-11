Nasceva oggi Carlo Lorenzini, babbo di Pinocchio

Lilli Gruber a Conte: «Ha mai sentito Mario Draghi?». E il premier non la prende bene

Il 24 Novembre 1826 nel cuore di San Lorenzo nasceva il giornalista e scrittore che avrebbe dato vita al burattino conosciuto in tutto il mondo

FIRENZE — Al civico 21 di via Taddea il 24 Novembre 1826 nasceva Carlo Lorenzini detto il Collodi, autore di Pinocchio diventato un simbolo della Toscana nel mondo.

Figlio di un cuoco di Cortona, Domenico Lorenzini, e di Angiolina Orzali, sarta e cameriera di Collodi al servizio dei Conti Ginori. Proprio la famiglia Ginori ospita i Lorenzini in una loro casa di Via Taddea, nel quartiere fiorentino di San Lorenzo.

La prima puntata de Le Avventure di Pinocchio, con il titolo Storia di un burattino esce il 7 luglio 1881 sul primo numero del periodico Giornale per i Bambini. Solo nel 1883 arrivano Le avventure di Pinocchio raccolte in un unico volume. Diventa il libro di narrativa per ragazzi più venduto nel mondo.

Se Collodi è località ben nota e su via Taddea è stata apposta una targa commemorativa, ad aver animato il dibattito per secoli sono i luoghi dai quali Lorenzini avrebbe tratto ispirazione per ambientare le avventure del burattino.

Collodi muore il 26 Ottobre del 1890, per un malore che lo sorprende mentre rientra a casa. La sua tomba si trova al cimitero delle Porte Sante.