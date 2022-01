Morto Ovidio Montecchi, storico artigiano toscano

Montecchi, storico pellettiere fiorentino, è stato presidente dell'Associazione italiana pellettieri e presidente di Confartigianato Firenze

FIRENZE — Cordoglio in Toscana per la morte di Ovidio Montecchi, figura portante della pelletteria toscana e italiana che ha reso famoso nel mondo il made in Florence nel periodo a cavallo tra gli anni '70 e '90.

Montecchi, titolare di una storica azienda di pelletteria di San Casciano in Val di Pesa, è stato presidente dal 1998 al 2001 dell’Associazione italiana pellettieri, dal 2018 Assopellettieri ed è stato anche presidente di Confartigianato Firenze.

Da Assopellettieri, parole di cordoglio sono arrivate dal presidente Franco Gabbrielli, da Andrea Calistri, vicepresidente con delega al distretto toscano, e Riccardo Braccialini past president dell’associazione "Ovidio ha fatto parte dello storico gruppo fiorentino che ha caratterizzato la vita dell’associazione a partire dagli anni Ottanta. Un ricordo su tutti: il progetto pionieristico Tutto Italiano che vide Aimpes e l’Agenzia Ice fondare un ufficio stabile a New York rimasto in attività per cinque anni. Con lui se ne va un pilastro della pelletteria toscana e nazionale a cui ci hanno sempre legato stretti rapporti professionali e di amicizia".