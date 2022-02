Addio Scarpa, si è spento gigante buono

Vigile del fuoco, fratello della Misericordia, spugnaiuolo al calcio storico, rugbysta, biker, è stato protagonista della vita della città in lutto

FIRENZE — Vigile del fuoco, fratello della Misericordia, spugnaiuolo al calcio storico fiorentino, rugbysta, biker: è morto Leonardo Scarpellini, lo Scarpa, e ora Firenze in lutto piange il suo gigante buono. Sì perché la sua mole imponente era un tratto distintivo, così come il sorriso e lo slancio continuo ad aiutare e contribuire al bene di tutti e tutto. Sempre allegro.

Scarpellini se n'è andato a 50 anni, si è spento la scorsa notte. Ora per lui la città si stringe nel cordoglio, con un tam tam di messaggi sbigottiti e addolorati sui social. "Conosciuto da ogni calciante che abbia calcato il sabbione di Santa Croce degli ultimi anni, lascia un 'grande' vuoto", scrive il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

Il presidente del Calcio Storico Fiorentino e del Quartiere 2 Michele Pierguidi lo ricorda così nel suo messaggio di cordoglio: "Un grande uomo che si è sempre impegnato per gli altri: nel lavoro, come vigile del fuoco; nel tempo libero, con il servizio nella Misericordia; e anche in mezzo alla sabbia di piazza Santa Croce, dove per tanti anni e tante edizioni del Calcio Storico come spugnaiolo è stato una figura di riferimento per tutti".

"Sempre in prima linea per soccorrere chi aveva bisogno - scrive ancora sul suo profilo Facebook - Leonardo con la sua imponenza e la sua tranquillità portava sicurezza soprattutto nei momenti più difficili. Ed era conosciuto e rispettato dai calcianti di tutti i Colori, che lo hanno sempre apprezzato per la sua competenza, dedizione e disponibilità. Alla famiglia e alla moglie Francesca le più sincere condoglianze a nome mio e del Calcio Storico Fiorentino".