Mille euro di multa allo spacciatore sceso dal bus

I finanzieri lo hanno raggiunto appena sceso dall'autobus mentre passeggiava davanti alla fermata ed hanno rinvenuto la sostanza stupefacente

FIRENZE — I militari della Guardia di Finanza di Firenze, in servizio per l’emergenza Covid 19, hanno denunciato un gambiano di 27 anni sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti. Al giovane, recidivo per mancato rispetto della normativa anti Covid è stata elevata una sanzione di mille euro.

I militari in servizio nel piazzale Vittorio Veneto, hanno sottoposto a controllo un giovane appena sceso dall’autobus che passeggiava nei pressi della fermata. Il giovane è risultato sprovvisto dell’autocertificazione e non ha fornito una motivazione valida per il suo spostamento.

Dalle banche dati è emerso che era già stato sanzionato per essersi spostato in violazione delle disposizioni anti Covid. I finanzieri hanno chiesto l'intervento di un’unità cinofila che ha rinvenuto nei cespugli vicini un primo quantitativo di marijuana suddivisa in dosi mentre, tra gli effetti personali del ragazzo, ulteriori involucri di cellophane contenti sostanza stupefacente, per circa mezzo etto.

Oltre alla denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti, al giovane è stata comminata una sanzione amministrativa che, tenuto conto della recidiva e dell’utilizzo di un mezzo di trasporto, è pari nel minimo a circa mille euro.