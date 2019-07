Mihajlovic, il sostegno all'ex allenatore viola

L'ex tecnico della Fiorentina ha dichiarato pubblicamente di essere gravemente malato, il mondo del calcio si è stretto attorno al campione serbo

FIRENZE — L'ex allenatore della Fiorentina, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato di essere affetto da una grave malattia ed ha detto che guarderà la leucemia dritta in faccia per poterla sconfiggere.

Il presidente dell'Aiac, Renzo Ulivieri, ha inviato un messaggio al tecnico "Le partite più difficili le vincono i grandi uomini prima ancora che i grandi allenatori. E tu la vincerai. Per quello che ancora una volta hai dimostrato di essere; per il coraggio e la dignità con cui hai annunciato pubblicamente la tua malattia. Caro Sinisa, tutta l'Associazione italiana allenatori calcio ti abbraccia idealmente e farà un tifo accanito per te".

"Forza Sinisa, vincerai anche questa partita!" ha twittato la Fiorentina, ma tutto il mondo del calcio si è stretto attorno all'allenatore ed ex calciatore che ha militato nella Stella Rossa, Roma, Sampdoria, Lazio ed Inter oltre che nelle nazionali Jugoslavia e Serbia Montenegro.