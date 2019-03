Giornalismo in lutto, addio a Paolo De Anna

Il giornalista è scomparso a 69 anni. A darne notizia l'Associazione Stampa Toscana. Dagli anni Ottanta ha seguito le vicende di Palazzo Vecchio

FIRENZE — Il giornalismo toscano piange la scomparsa di Paolo De Anna, morto all'età di 69 anni. In una nota, l'Associazione Stampa Toscana ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia.

De Anna era giornalista dal 1973 e per gran parte della sua carriera ha lavorato al quotidiano La Nazione per cui ha seguito da vicino, in particolare dagli anni Ottanta, la cronaca di Palazzo Vecchio. Autore di libri sull'arte fiorentina, ha anche avuto esperienze professionali nell'emittenza televisiva privata.

Cordoglio da parte del Consiglio regionale della Toscana è stato espresso dal presidente Eugenio Giani che in un comunicato ha definito De Anna "un grande giornalista, un brillante lettore delle vicende fiorentine, che ha saputo interpretare anche con libri che hanno rappresentato parte importante della storia di Firenze".