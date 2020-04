Liberazione, il 25 Aprile al tempo del Coronavirus

I tradizionali festeggiamenti sono stati organizzati in forma ridotta ed in via telematica a causa delle restrizioni dovute all'epidemia di Coronavirus

FIRENZE — Le celebrazioni del 25 Aprile a Firenze sono iniziate con la deposizione della corona ai caduti.

Il sindaco Dario Nardella da piazza dell'Unità d'Italia si è poi spostato a Palazzo Vecchio.

Il 75esimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo. “Quest’anno siamo costretti a celebrare il 25 Aprile in un modo davvero inaspettato" ha detto l’assessore alla cultura della memoria Alessandro Martini.

Ecco il programma

Alle 9.30 il sindaco Dario Nardella depone una corona al monumento di piazza Piazza dell'Unità. Il sindaco poi si sposterà sull’Arengario di Palazzo Vecchio dove, alle 10.30, alla presenza del Gonfalone, la prima tromba del Maggio Andrea Dell’Ira intona “Bella Ciao”.

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio.

Alle 16 nel Cortile della Dogana l’assessore Martini e il presidente del consiglio comunale Luca Milani deporranno una corona alla lapide dei caduti. Alla stessa ora i presidenti dei Quartieri faranno la stessa cosa in cinque luoghi simbolici della Resistenza. Per il Q1 Il presidente Maurizio Sguanci con un rappresentante dell’Anpi sarà in piazza Santo Spirito alla targa dedicata al al partigiano Aligi Barducci; per il Q2 il presidente Michele Pierguidi deporrà una corona al Sacrario del Campo di Marte; per il Q3 la presidente Serena Perini sarà al monumento ai Caduti di Pian dell’Albero in piazza Elia Dalla Costa; il presidente del Q4 Mirko Dormentoni deporrà la corona al Cippo nel Giardino dei Caduti del 44 in via di Mantignano; per il Q5 il presidente Cristiano Balli sarà all’Istituto Farmaceutico Militare in via Reginaldo Giuliani alla lapide che ricorda le vittime della strage di Castello.

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, oltre agli eventi rigorosamente virtuali ma aperti a tutti come #iorestolibero https://www.25aprile2020.it/ e all’invito di cantiere Bella Ciao in ogni casa alle 15 di sabato (https://www.anpi.it/articoli/2295/il-25-aprile-bella-ciao-in-ogni-casa), sulla propria pagina facebook dal 25 aprile al 1 maggio ospiterà la maratona delle “parole per dirlo”: volti e voci protagonisti di un progetto collettivo con il quale vogliamo narrare un nuovo tempo. Per quanto riguarda l’Istituto Storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, l’istituto mette a disposizione le sue risorse digitali perché resti viva la conoscenza della Resistenza e della Liberazione sia in vista del 25 aprile e poi del 2 giugno sia per le celebrazioni della prossima estate. In particolare, grazie alla Regione Toscana, insieme a tutti gli Istituti provinciali della regione, è stato realizzato “Pillole di Resistenza”. SI tratta di un ciclo di 10 video-documentari sulla storia della guerra e della Resistenza toscana già in corso di pubblicazione sul canale YouTube ISRT "Storia e memoria del 900" (ogni martedì fino al 2 giugno).