Lectio magistralis di Commisso sulla sua storia

Il patron viola terrà una lezione davanti ad alcuni studenti americani sulla sua storia di successo di italiano emigrato negli Stati Uniti

FIRENZE — Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, terrà una ‘lectio magistralis’ in Consiglio regionale sulla sua storia di successo di italiano approdato negli Stati Uniti. Commisso incontrerà gli studenti statunitensi a Firenze per parlare di affari, imprenditoria, sport, management e competenze interculturali.

L’incontro, dal titolo “Rocco Commisso: a business succes story between the American and the Italian cultures”, si terrà mercoledì 12 febbraio alle 16.30 nell’Auditorium “G. Spadolini” di palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze.

L’introduzione all’incontro è affidata a Sasha Perugini, direttrice della Syracuse University Florence e Fabrizio Ricciardelli, direttore della Ken State University Florence. Moderatore sarà Simone Anselmi, professore alla Syracuse University Florence. A portare i saluti saranno il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani e la consigliera regionale Elisabetta Meucci.