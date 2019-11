Lavori urgenti di Publiacqua, chiude via Pistoiese

Gli uffici tecnici del Comune di Firenze hanno disposto una chiusura della strada per consentire le riparazioni con deviazioni su percorsi alternativi

FIRENZE — Intervento urgente di Publiacqua lungo la via Pistoiese. "Stanotte la strada sarà chiusa all’altezza di via Campania, nella direttrice in ingresso città" questo hanno disposto i tecnici del Comune di Firenze.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 1 alle 5.30. I veicoli potranno utilizzare il percorso alternativo via Pistoiese - via Campania - via Emilia - via Friuli. Le deviazioni per i mezzi superiori ai 35 quintali sono state posizionate in prossimità del cantiere.