Lavori in notturna, la tramvia si ferma prima

Intervento sulla linea elettrica. La linea T1 sarà sospesa tra Federiga e il capolinea di Villa Costanza. Viaggerà un bus sostitutivo

FIRENZE — Un tratto della linea T1 della tramvia sarà sospesa la notte dell’8 Febbraio per lavori di manutenzione della linea elettrica.

Lo rende noto la Gest annunciando che alle 22 fino alla fine del servizio, quindi mezzanotte e mezzo, "La T1 non circolerà nel tratto compreso tra la fermata Federiga e il capolinea Villa Costanza" e che "Sarà garantito un bus sostitutivo" mentre sul resto della linea il servizio sarà invece svolto regolarmente.

"I lavori - spiega gest- proseguiranno anche la notte successiva, 9 Febbraio, ma stavolta senza alcun disagio per i passeggeri perché avverranno a esercizio fermo, cioè tra mezzanotte e mezzo e le 5 del mattino successivo. In caso di condizioni meteo avverse (pioggia o ghiaccio) i lavori non potranno essere effettuati e verranno riprogrammati. L’intervento fa parte della manutenzione della linea elettrica aerea già iniziata lo scorso dicembre e prevede la sostituzione del filo di contatto che, tramite il pantografo, alimenta la tramvia. I lavori, eseguiti di notte per ridurre al minimo i disagi ai passeggeri, verranno eseguiti dalle squadre di Gest affiancate dai tecnici di Elettri-Fer e necessitano di attrezzatura per i lavori in altezza come carro pianale e motoscale. Il tratto di linea interessato verrà disalimentato per garantire la massima sicurezza".