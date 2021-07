Laboratorio Belvedere, Idra fa scuola a Boboli

Alluvione in Cina, le macchine impilate bloccano l'autostrada sommersa dal fango

Scuola attiva d’estate nel giardino mediceo, è il progetto dell'associazione Idra che ha accompagnato un gruppo di studenti in visita a Boboli

FIRENZE — Nuova tappa per il Laboratorio Belvedere dell'associazione Idra che ha portato le studentesse di Scienze umane del liceo fiorentino Pascoli a visitare il Giardino di Boboli con la guida Mario Carniani ed il patron, Girolamo Dell'Olio. Ad accompagnare le studentesse anche le insegnanti Alessia Lenzi e Gaia Pedrolli.

Si tratta della quarta tappa del percorso partecipativo pubblico Laboratorio Belvedere sulla trasformazione urbanistica degli ex conventi, poi Caserma Vittorio Veneto, a Costa San Giorgio che Idra ha presentato alla Regione Toscana e al Comune di Firenze che lo hanno però rigettato. Idra non si è arresa ed ha avviato ugualmente il percorso in autogestione.

Idra ha esteso la conoscenza della collina del Belvedere da Costa San Giorgio fin dentro la reggia medicea puntando l'attenzione sulla conformazione strutturale degli immobili, dei monumenti e del parco e paesaggistica dell'intero sito dove "l'acqua svolge un ruolo importantissimo" rimarcando così la presenza di condutture idriche necessarie alla manutenzione del giardino.

L’Associazione Idra ha ringraziato il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, per l’autorizzazione alla pubblicazione della visita.