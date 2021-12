La Rsa diventa ristorante per il pranzo di Natale

L'evento è stato ideato dal Comitato Cittadini per Firenze con il coordinamento della Kcs di Firenze e gli studenti dell'Istituto Alberghiero Saffi

FIRENZE — Per un giorno la Rsa di Montedomini di via de' Malcontenti è stata trasformata in un ristorante per accogliere 60 coperti e regalare agli anziani un pranzo di Natale.

Promotore dell'iniziativa è stato il Comitato Cittadini per Firenze guidato da Simone Scavullo, con Jessica Ricutini, coordinatrice della Cooperativa Kcs Caregiver che gestisce Montedomini. Determinante l'apporto fornito dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Saffi.

"La preside del Saffi ha accolto la nostra proposta - ha spiegato Scavullo - e 5 ragazzi sono venuti da noi per aiutarci ad allestire la sala, a preparare e servire i pasti. Si è trattato di un bel momento di solidarietà nato dall'attivismo civico visto che il Comitato ha sostenuto le spese ed è un evento che si inserisce nella lunga attività che da anni portiamo avanti in aiuto dei bisognosi, dalla consegna di coperte ai pasti caldi, soprattutto durante la pandemia".

Il menù: crostini con funghi e crostini toscani, lasagne arista al forno con piselli torta sacher, panettone acqua vino e spumante oltre al caffè per tutti.