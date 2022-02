Incontro web tra confessioni religiose fiorentine

In streaming la comunità cattolica, ebraica, islamica, Baha’i, valdese, avventista, Hare Krishna ed Istituto buddista italiano Soka Gakkai

FIRENZE — Comunità cattolica, ebraica, islamica, Baha’i, valdese, avventista, Hare Krishna, istituto buddista italiano Soka Gakkai, Università di Firenze, Centro Zen a confronto sui rapporti tra le diverse realtà religiose e le istituzioni civiche e politiche.

"Cittadinanza e fede, credenti e cittadini: religioni e modalità di un rapporto con le istituzioni civili” è il titolo dell'incontro on line in programma domani promosso dall'assessore al dialogo con le confessioni religiose Alessandro Martini.

L'appuntamento è per domani, martedì 15 Febbraio, alle 14 e 30 con la diretta streaming sul Canale You Tube del Comune di Firenze.

"Continuano gli incontri, ancora solo a distanza, con i rappresentanti delle confessioni religiose per approfondire tematiche che interessano trasversalmente tutte le fedi - ha detto l'assessore Martini -. Nell’appuntamento di domani ci confronteremo sui rapporti tra le diverse realtà religiose e le istituzioni civiche e politiche. È un tema rilevante e delicato e quindi un confronto aperto diventa particolarmente utile anche per sviluppare la consapevolezza e la conoscenza. Tra l’altro il mese di febbraio si ricordano alcuni eventi storici molto significativi come la firma dei Patti Lateranensi tra il Regno d’Italia e la Santa Sede 1’11 Febbraio 1929 poi revisionati con il nuovo concordato nel 1984; mentre il 17 Febbraio si ricorda le lettere con cui Re Carlo Alberto nel 1848 concesse i diritti civili ai suoi sudditi protestanti. E nel corso degli anni si sono aggiunti numerosi accordi tra lo Stato Italiano e altre confessioni religiose presenti nel nostro paese. Sono quindi numerose le situazioni da approfondire e domani sarà l’occasione ideale per confrontare i diversi punti di vista” ha concluso l’assessore Martini.