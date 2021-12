Il sottopasso che si allaga quando piove

Non c'è pace per il sottopassaggio che si allaga ogni volta che piove. Lo segnalano i cittadini che frequentano il mercato e la zona delle Cure

FIRENZE — Una grande pozza d'acqua si estende nel sottopassaggio ferroviario delle Cure ogni volta che piove sulla città di Firenze. Nel 2021 è ancora la segatura a garantire la sicurezza dei cittadini che attraversano il sottopasso tra viale Don Minzoni, piazza delle Cure, via Faentina e viale dei Mille.

Si tratta di un problema che si trascina da anni ed ogni volta a metterci una toppa sono i senza fissa dimora che frequentano il passante pedociclabile, uno in particolare, Salvatore o Totò, che con secchio e scopa interviene per arginare l'allagamento.

Quasi ogni anno si ripresenta puntuale la segnalazione alla Direzione Mobilità di Palazzo Vecchio che replica citando la collaborazione di Rfi sul monitoraggio dell'infrastruttura.

Uno degli ultimi interventi sul tema in Palazzo Vecchio aveva visto protagonista l'ex consigliere Leonardo Bieber, poi presidente di Firenze Parcheggi, dimissionario. Nell'inverno del 2018 al question time rispose Stefano Giorgetti. "L'amministrazione ha in programma interventi per risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua piovana e gli allagamenti" disse Bieber dopo aver ascoltato Giorgetti “Ha dato risposte preziose alle legittime domande che pongono i cittadini su questo problema che si trascina da anni, e che è molto sentito, ora più che mai visto che è in corso una riqualificazione dell’intera area di Piazza delle Cure. Migliaia sono i passaggi giornalieri in questo sottopasso, quale unico attraversamento pedonale, e questo spinge l’Amministrazione comunale a trovare quanto prima un’intesa definitiva con le Ferrovie, visto che la stagione delle piogge è arrivata e gli allagamenti si susseguono".