Il Museo del Calcio ricorda Paolo Rossi

Il Museo del Calcio di Coverciano ha ricordato Paolo Rossi ad un anno dalla scomparsa del calciatore della Nazionale Campione del Mondo nel 1982

FIRENZE — Il Museo del Calcio di Coverciano ha ricordato Paolo Rossi ad un anno dalla sua scomparsa avvenuta il 9 Dicembre del 2020.

"I visitatori lo hanno ricordato soffermandosi, in particolare, davanti alle maglie dell’indimenticato calciatore, indossate ai Mondiali di Argentina ’78 e Spagna ’82, custodite al Museo del Calcio".

Recentemente il Museo è stato visitato anche da Federica Cappelletti, moglie di Pablito, con le figlie.

Al termine del tour ha dichiarato "È stata una giornata speciale in un luogo speciale per tutti noi e anche per Paolo, che in quelle maglie ci ha messo cuore e sogni".

Sono tanti gli omaggi all'indimenticabile Campione del Mondo che ha colorato l'estate del 1982.