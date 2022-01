Il Covid ferma 300 autisti e saltano 130 turni

Saltano circa 130 turni solo sull'area urbana ed extraurbana. A Firenze sono 280 gli autisti assenti, si sommano 58 autisti fermi tra Empoli e Prato

FIRENZE — La carenza di autisti continua e mette a rischio il trasporto locale anche per la giornata di domani, giovedì 13 Gennaio 2022.

Tra malattie e quarantene legate al Covid sono 383 gli autisti assenti: 280 a Firenze tra servizio urbano ed extraurbano, 45 a Pistoia e 58 tra Prato ed Empoli. In tutta Autolinee Toscane sono 684 le assenze causate, direttamente o indirettamente, dal Covid-19.

Sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.

A Firenze sono garantite tutte le corse scolastiche. Verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane distribuendo le risorse sulle varie linee per massimizzare i mezzi a disposizione. All’occorrenza saranno attivati piani con riduzione dei servizi sulle linee a minor domanda. Per aggiornamenti e informazioni in tempo reale si raccomanda la consultazione del sito at-bus.it alla sezione “prossimi passaggi”. Autolinee Toscane stima di perdere circa 130 turni su 770.

Nel servizio extraurbano non saranno garantite la Linea 371 A: San Casciano Autostazione (15:55) – Stazione Orti Oricellari (16:35), Linea 370 A: Tavarnelle Centro (6:45) – Stazione Orti Oricellari (7:38) e Linea 33: Castelfiorentino (7:10) – Empoli Autostazione (07:40)

Ad Empoli il servizio sarà pressoché regolare, con qualche corsa saltata a causa di un turno saltato, le corse scolastiche sono garantite distribuendo le soppressioni sulle linee urbane a frequenza.