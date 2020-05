Fuga di gas e scavo urgente nella via rifatta

I tecnici di Toscana Energia sono dovuti intervenire per eseguire uno scavo urgente a seguito di una fuga di gas segnalata in centro storico

FIRENZE — Uno scavo urgente oggi per i tecnici di Toscana Energia che sono dovuti intervenire per una fuga di gas in centro storico.

A rendere nota la chiusura della strada interessata è stato l'ufficio Mobilità del Comune di Firenze "Fuga di gas in via dei Pandolfini tra via delle Badesse e via Palmieri".

Via de' Pandolfini, dopo anni in cui versava in dissesto stradale, è stata oggetto di una riqualificazione ed è stata completamente ripavimentata in pietra (vedere articoli collegati).

I lavori sono iniziati da Via Verdi verso via delle Badesse nel Giugno 2019. A Gennaio 2020 degli imprevisti sui sottoservizi hanno rallentato il cantiere "Lo stop è stato causato dalla necessità di Publiacqua di modificare il progetto una volta che, nel corso della realizzazione della fogna, sono emerse difficoltà legate alle interferenze con i sottoservizi esistenti" è quanto aveva spiegato Palazzo Vecchio.

Il 3 febbraio successivo i lavori, dopo aver superato il punto critico, sono proseguiti sull’intersezione tra via dei Pandolfini e via Palmieri. Oggi la fuga di gas nel primo tratto della strada che corre parallela da Santa Croce verso Palazzo Vecchio e il Duomo.