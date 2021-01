Flash mob contro le zone di rischio per il Covid

Contro il sistema che classifica le regioni a colori per le fasce di rischio i commercianti di Firenze hanno organizzato un flash mob di protesta

FIRENZE — I Commercianti Uniti Firenze, riuniti nel gruppo Esistiamo hanno reso noto di avere organizzato un flash mob contro il sistema a semaforo che suddivide tutta Italia in tre livelli di rischio.

I commercianti chiedono ai fiorentini di sostenere la battaglia "liberandosi di indumenti e oggetti dei colori arancione e rosso che da sabato 9 Gennaio a venerdì 15 Gennaio possono essere consegnati nei negozi e attività che hanno aderito all'iniziativa”.

Monica Coppoli, portavoce del gruppo ha spiegato “Tutto quello che raccoglieremo lo porteremo e lo consegneremo al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il 18 Gennaio per ricordare alle nostre istituzioni che anche noi Esistiamo”.

Una delegazione vestita in giallo, si ritroverà lunedì 18 Gennaio in piazza Duomo. “C'è troppa confusione. Con questo balletto giornaliero dei colori, la gente non sa nemmeno se siamo aperti o no. I nostri magazzini sono pieni di invenduto, tanti di noi si stanno indebitando. E altri stanno fallendo. Con 'Firenze in giallo' diciamo no al sistema a semafori che colpisce, senza senso nè logica, soprattutto alcune attività come i negozi di abbigliamento, di calzature o le gioiellerie senza prevedere tra l'altro adeguati ristori”.

Tra le richieste che verranno consegnate al presidente Eugenio Giani anche quella di un sostegno economico sul modello della ristorazione.