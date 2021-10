Fiorino d'Oro a Sergio Romagnani

L'immunologo sarà insignito della massima onorificenza cittadina al termine di un convegno che vede tra i protagonisti Crisanti, Fauci e Remuzzi

FIRENZE — Il professore Sergio Romagnani, già professore di Immunologia clinica e medicina interna e professore emerito dell’Università di Firenze, sarà insignito del Fiorino d’oro della città di Firenze. La cerimonia di consegna della massima onorificenza cittadina da parte del sindaco Dario Nardella si terrà venerdì 22 Ottobre alle 17,45 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, al termine del convegno dal titolo Frontiere dell’era Covid e sanità del futuro.

Il convegno, moderato dal consigliere del sindaco per Igiene pubblica ed Emergenze sanitarie Nicola Armentano, si aprirà alle 15 con i saluti istituzionali del sindaco Dario Nardella, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e della rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci.

Sei gli interventi previsti: il professore di Microbiologia all’Università di Padova Andrea Crisanti affronterà il tema Tracciamento dell’infezione da Sars-Cov-2: da Vò Euganeo a ora, mentre il professore di Patologia generale all’Università di Firenze Francesco Annunziato parlerà di Vaccinazione e memoria immunologica: cosa ci ha ricordato la pandemia da Sars-Cov-2. Il direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano Giuseppe Remuzzi interverrà su Covid-19: diversi farmaci in diversi momenti?

Sarà poi la volta del direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) Anthony Fauci con un intervento videoregistrato dal titolo Covid-19: Lessons Learned and Remaining Challenges dedicato alle lezioni apprese dal Covid-19 e alle sfide rimanenti. A seguire interverranno il direttore delle Maxi emergenze dell’Asl Toscana Centro Federico Gelli, che parlerà della situazione della pandemia in Toscana, e l’assessore a Welfare e presidente della Società della salute di Firenze Sara Funaro che spiegherà il modello della sanità a Firenze.

Alla fine del convegno, alle 17.45, il sindaco Dario Nardella conferirà il Fiorino d’oro della città di Firenze al professor Sergio Romagnani. L’evento, al quale sarà possibile assistere in presenza solo su invito nel rispetto delle norme in tema di sicurezza anticontagio, sarà trasmesso sul canale YouTube dirette streaming del Comune di Firenze. Per l’ingresso nel Salone dei Cinquecento sarà necessario esibire il Green pass.