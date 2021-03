"Dopo Pasqua vanno riaperte le scuole"

Il sindaco Dario Nardella affida ai social la sua posizione a poche ore dallo scattare della zona rossa che bloccherà la didattica in presenza

FIRENZE — "Prendo in parola il presidente Draghi perché già al rientro delle vacanze pasquali, anche nelle regioni rosse, i nostri bambini e ragazzi tornino a scuola. Altrimenti a cosa è servito vaccinare i docenti?": è il passaggio chiave della posizione che il sindaco di Firenze Dario Nardelli affida ai social, e in particolare a un post sul suo profilo Facebook.

Nadella affronta il tema dell'attività scolastica a poche ore dallo scattare, a mezzanotte, della zona rossa su tutto il territorio regionale, con le relative limitazioni di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. "Anche in tutta la Toscana da lunedì chiuderanno le scuole. Sapete che non dipende da noi, vorremmo sempre le scuole aperte, in sicurezza. Ma sono le regole attuali e ora dobbiamo concentrarci ancor di più per ridurre i contagi. Sono pochi giorni, poi c’è Pasqua".

Dunque il passaggio chiave sulle parole del premier Mario Draghi e sull'auspicio di ripresa della didattica in presenza anche in zona rossa, con scuole aperte per alunni e studenti: "Nelle scuole le regole anticontagio vengono seguite bene. Per contenere il virus vi sono molti altri tipi di limitazioni che si possono valutare senza far pagare sempre alla scuola il prezzo più alto di questa pandemia", conclude il sindaco Dario Nardella.