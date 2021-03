Covid per 420 in più nel Fiorentino

I tamponi emersi come positivi nelle ultime 24 ore sono in numero assoluto sostanzialmente sovrapponibili a quelli di ieri, quando erano stati 423

FIRENZE — Sono 420 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in provincia di Firenze, di cui 109 in zona empolese. Nelle precedenti 24 ore erano stati segnalati 423 tamponi positivi, secondo un dato che in termini assoluti è sostanzialmente sovrapponibile.

La curva epidemiologica risulta dunque sì piatta, ma su un registro assolutamente alto stando, lo ripetiamo, ai numeri in valore assoluto.

I 420 nuovi tamponi positivi sono stati registrati tra Bagno a Ripoli 9, Barberino di Mugello 4, Barberino Tavarnelle 1, Borgo San Lorenzo 8, Calenzano 8, Campi Bisenzio 21, Dicomano 1, Fiesole 7, Figline e Incisa 4, Firenze 136, Greve in Chianti 10, Impruneta 5, Lastra a Signa 9, Londa 3, Marradi 1, Pelago 2, Pontassieve 4, Reggello 4, Rignano sull'Arno 3, Rufina 2, San Casciano in Val di Pesa 8, San Godenzo 1, Scandicci 24, Scarperia e San Piero 1, Sesto Fiorentino 27, Signa 2, Vaglia 4, Vicchio 2 e con 109 casi in zona empolese a Capraia e Limite 4, Castelfiorentino 11, Cerreto Guidi 5, Certaldo 13, Empoli 30, Fucecchio 15, Gambassi Terme 5, Montaione 7, Montelupo Fiorentino 3, Montespertoli 7, Vinci 9.

