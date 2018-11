Domeniche blu alla scoperta del Museo Bardini

Tra novembre e dicembre tante attività dedicate a bambini, giovani e adulti per conoscere la storia e le opere del museo

FIRENZE — A Firenze ci sono moltissimi musei, visitati da persone provenienti da tutto il mondo: le strade del centro cittadino sono così attraversate ogni giorno e in ogni stagione da migliaia di individui e di gruppi tesi a scoprire e ad apprezzare le meraviglie che l’arte, la storia e la scienza ci hanno consegnato. A pochi passi da Ponte Vecchio c’è un museo prezioso e raffinato, che nel silenzio elegante delle sue sale regala al visitatore di ogni età un’esperienza unica: è il Museo Stefano Bardini, ovvero il luogo incredibile nel quale l’antiquario Bardini ha raccolto i suoi migliori capolavori presentandoli con gusto agli amanti dell’arte di ogni luogo…e di ogni tempo. Fra novembre e dicembre MUS.E con la collaborazione dei Musei Civici Fiorentini propone numerose visite, attività per bambini, giovani e adulti, che permetteranno di scoprirne la storia e le opere:

Domenica 25 Novembre

h11 – Intorno al Porcellino (per famiglie con bambini 4/7 anni)

Uno degli animali di Firenze più noti al mondo, anche grazie al racconto di Andersen, è il “porcellino” di bronzo presente sotto la loggia del Mercato Nuovo. Centinaia di migliaia di turisti, ogni anno, toccano la punta del suo muso come portafortuna. Ma la storia di questo animale così famoso è poco conosciuta: inizia in Grecia nel IV secolo a.C., continua nel I secolo d.C. a Roma e prosegue fra Cinque e Seicento a Firenze. In verità a essere rappresentato in scultura è un cinghiale, la cui versione moderna fu realizzata da Pietro Tacca. L’opera, trasferita in museo dopo un delicato intervento di restauro, mostra l’animale seduto ai margini di una pozza d’acqua e circondato da una miriade di piante e di piccoli animali: presenze curiose che, grazie alla fantasia dei bambini, prenderanno vita per popolare un prato incantato.

h12.30 – Visita al Museo (per giovani e adulti)

Nel museo si respira la passione che ha animato l’antiquario e connoisseur Stefano Bardini nell’acquisire nel corso della sua vita una quantità così ingente di opere d’arte. La visita permetterà di conoscere la sua straordinaria collezione, dalle grandi opere – fra cui la Carità di Tino di Camaino o la Madonna dei Cordai di Donatello – alle preziose testimonianze di arti minori quali cassoni, maioliche, tappeti, armi, bronzetti.

Domenica 9 Dicembre

h11 – Piccole storie di Blu (per famiglie con bambini 4/7 anni)

Il colore Blu è tra i più popolari dell’odierna civiltà occidentale, ma non era così nei primi secoli dopo Cristo, quando il Blu (a eccezione della civiltà egizia) non era nemmeno ritenuto un vero colore. Dopo aver ripercorso caratteri e simboli del Blu nel corso dei secoli – dal lapislazzuli al guado, dall’indaco al blu di Prussia – e aver avviato il concetto di Blu come colore del mondo celeste, l’attività porta alla scoperta delle storie di quel grande libro che è il cielo, le cui costellazioni sono state prima tradotte in miti da poeti e poi in immagini dagli artisti. Opera di riferimento è L’Atlante del Guercino, leggendario titano che sorregge il mondo e la sfera celeste. Guarda il video dell’attività. Grazie al sostegno di GIOTTO, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

h12.30 – Visita al Museo (per giovani e adulti)

Domenica 16 Dicembre

h11 – Soldati e cavalieri (per famiglie con bambini 8/12 anni)

Giovanni delle Bande Nere è un personaggio affascinante: non solo è il padre di Cosimo, primo duca di Firenze, ma fu anche un valorosissimo condottiero, a capo dell’esercito papale nella lotta contro i lanzichenecchi di Carlo V, che dal nord discesero la Penisola con lo scopo di mettere a ferro e fuoco Roma. Morì giovanissimo sul campo di battaglia ferito da un colpo di falconetto, quello che si può considerare un antenato del cannone. Chi meglio di Giovanni allora può introdurre all’arte della guerra, con il supporto delle armi custodite nell’armeria del Museo, mettendo in luce quanto questa sia cambiata con la rivoluzionaria introduzione delle armi da fuoco? Non mancherà infine un messaggio di pace, perché le armi affascinano grandi e piccini finché rimangono nelle teche di un museo!

h12.30 – Visita al Museo (per giovani e adulti)

Domenica 23 Dicembre

h11 – Una collezione “mitica” (per famiglie con bambini 8/12 anni)

Il Museo, straordinario luogo di esposizione delle opere dell’antiquario Stefano Bardini, destinato ad attirare collezionisti e amatori d’arte di tutto il mondo, esercita tuttora un grande fascino: sale eleganti, nelle quali i pezzi diventano protagonisti e raccontano al meglio la propria storia. Fra questi spiccano numerosi pezzi antichi quali sarcofagi, busti marmorei di eroi e divinità e personaggi del mito reinterpretati lungo tutto il corso della storia dell’arte. Il percorso di visita, che spazia dall’antica Grecia fino alla storia etrusca e latina, ridarà voce ai protagonisti di un passato leggendario quali guerrieri, eroi, dei, satiri, regine: ai partecipanti saranno raccontate le loro storie, immortalate dall’arte e sospese tra la realtà e il mito.

h12.30 – Visita al Museo (per giovani e adulti)