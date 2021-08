In giro all'alba con 5 cacciaviti, denunciato

L'uomo è stato controllato da una volante e trovato in possesso di strumenti da scasso. Durante le verifiche ieri sera identificate oltre 100 persone

FIRENZE — In giro sul far dell'alba quel 26enne ha dato nell'occhio ai poliziotti della volante. Così lo hanno controllato trovandogli addosso 5 cacciaviti. L'uomo è stato denunciato per possesso di strumenti atti allo scasso, e non è che uno degli esiti della serata e nottata di ieri dagli uomini della questura di Firenze in centro e in periferia.

In particolare, gli agenti delle volanti e del reparto prevenzione crimine Toscana hanno identificato oltre 100 persone, 3 delle quali sottoposte a fermo per identificazione in quanto cittadini stranieri sprovvisti di documenti.

I controlli si sono principalmente concentrati tra le zone di San Jacopino, del Mercato Centrale, delle Cascine e della stazione. Proprio intorno allo scalo ferroviario di Santa Maria Novella la polizia ha rinvenuto a terra e sequestrato circa 60 grammi di droga tra hashish e marijuana.