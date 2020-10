Covid senza tregua, 680 nuovi casi nel Fiorentino

In alcuni comuni della cintura metropolitana si contano fino a 43 contagi in 24 ore come a Scandicci seguita da Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio

FIRENZE — Sono 1276 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro nelle ultime 24 ore dove risultano 8 decessi tra Firenze, Empoli e Prato.

Sono oggi 680 i nuovi casi in provincia di Firenze, di cui 258 in zona empolese. Nel dettaglio le segnalazioni sono giunte da Bagno a Ripoli 11, Barberino di Mugello 5, Barberino Tavarnelle 5, Borgo San Lorenzo 5, Calenzano 13, Campi Bisenzio 27, Dicomano 3, Fiesole 11, Figline e Incisa 8, Firenze 176, Greve in Chianti 4, Impruneta 4, Lastra a Signa 19, Pelago 1, Londa 1, Pontassieve 8, Reggello 8, Rignano sull’Arno 3, San Casciano in Val di Pesa 17, Scandicci 43, Scarperia San Piero 4, Sesto Fiorentino 28, Signa 9, Vaglia 4, Vicchio 5, Castelfiorentino 13, Capraia e Limite 11, Cerreto Guidi 18, Certaldo 21, Empoli 99, Fucecchio 32, Gambassi Terme 6, Montaione 2, Montelupo 25, Montespertoli 12 e Vinci 19.

Sono oggi 2.171 i nuovi positivi al Coronavirus, 1.776 identificati in corso di tracciamento e 395 da attività di screening su un totale di 33.461 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia. L'età media dei 2.171 casi odierni è di 43 anni circa.

I guariti crescono dello 0,8 per cento e raggiungono quota 12.810 il 38,3 per cento dei casi totali. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.013.957, 13.122 in più rispetto a ieri.

Sono 8.672 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25 per cento è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.596 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono 19.376, incrementati dell'11,9 per cento rispetto a ieri. I ricoverati sono 889, 64 in più rispetto a ieri, di cui 110 in terapia intensiva, 1 in meno.