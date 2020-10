Il Covid corre nel Fiorentino, 537 casi e 9 morti

Speranza e il suo libro: «In questo momento non posso impegnare il mio tempo per le presentazioni»

Nelle ultime 24 ore risultano 34 comuni colpiti, i contagi maggiori sono stati segnalati nel capoluogo, a seguire Scandicci, Lastra a Signa e Sesto

FIRENZE — Sono 947 i nuovi casi segnalati nei territori dell’Asl Toscana Centro con 9 decessi in provincia di Firenze dove i nuovi casi sono 537. Ai 186 casi in sole 24 ore del capoluogo seguono i 34 casi di Scandicci, i 26 di Lastra a Signa ed i 25 di Sesto Fiorentino.

I comuni che hanno segnalato nuovi casi sono Bagno a Ripoli 31, Barberino di Mugello 3, Barberino Tavarnelle 8, Borgo San Lorenzo 14, Calenzano 16, Campi Bisenzio 21, Fiesole 9, Figline e Incisa 11, Firenze 186, Greve in Chianti 6, Impruneta 7, Lastra a Signa 26, Pelago 1, Pontassieve 17, Reggello 5, Rignano sull’Arno 5, Rufina 3, San Casciano in Val di Pesa 9, Scandicci 34, Scarperia San Piero 11, Sesto Fiorentino 25, Signa 19, Vaglia 1, Vicchio 3, Castelfiorentino 1, Capraia e Limite 4, Cerreto Guidi 10, Certaldo 10, Empoli 12, Fucecchio 10, Montaione 3, Montelupo 2, Montespertoli 7 e Vinci 7.

I 537 casi fiorentini fanno parte dei 1.863 casi in più rispetto a ieri registrati in tutta la Toscana, il 6 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente.

Mentre i guariti crescono dell’1 per cento gli attualmente positivi sono oggi il 10 per cento in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 825, 98 in più rispetto a ieri, di cui 111 in terapia intensiva, 24 in più.