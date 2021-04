Covid, Pasqua sopra ai 500 casi nel Fiorentino

Vaccini, Papa: «Serve impegno della comunità internazionale anche per i Paesi poveri»

Sono 159 i nuovi casi solo a Firenze. Nuovo balzo dei contagi che nelle ultime ore hanno raggiunto la soglia dei 525 casi giornalmente rilevati

FIRENZE — Sono 525 i nuovi tamponi positivi segnalati nella Città metropolitana nel report della Asl Toscana. Il dato torna in media con l'ultima settimana che ha visto entrare in zona rossa tutta la provincia di Firenze dopo il Comprensorio del Cuoio ed il Circondario dell'Empolese Valdelsa.

Sono oggi 159 i tamponi positivi emersi nella sola città di Firenze. Mentre nelle aree dell'Empolese, da due settimane in zona rossa, sono stati contati altri 125 nuovi casi in 24 ore.

Nel dettaglio i 525 casi in provincia di Firenze, di cui 125 in zona empolese, sono stati segnalati a Bagno a Ripoli 14, Barberino Mugello 5, Barberino Tavernelle 2, Borgo San Lorenzo 18, Calenzano 11, Campi Bisenzio 45, Dicomano 5, Firenzuola 1, Figline e Incisa Val D'Arno 3, Firenze 159, Fiesole 1, Lastra a Signa 9, Marradi 3, Greve in Chianti 7, Impruneta 6, Londa 3, Pelago 3, Pontassieve 15, Reggello 3, Rufina 1, San Casciano val di Pesa 8, Scandicci 33, Scarperia e San Piero 1, Sesto Fiorentino 25, Signa 14 , Vaglia 1 e Vicchio 4

Altri 125 casi in zona empolese a Capraia e Limite 5, Castelfiorentino 13, Cerreto Guidi 11, Certaldo 10, Empoli 41, Fucecchio 14, Montelupo Fiorentino 19, Montaione 1, Montespertoli 7 e Vinci 4.

