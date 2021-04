Covid, altri 441 casi nella provincia di Firenze

Pranzo all'aperto in zona rossa: arriva il sindaco e lancia i tavoli per aria

Calano i tamponi positivi rilevati nelle ultime ore sull'intera Città metropolitana dopo due giorni sopra la soglia dei 500 nuovi casi giornalieri

FIRENZE — Sono 441 i tamponi positivi emersi nelle ultime 24 ore e resi noti dalla Asl Toscana. Seguono ai dati delle precedenti 48 ore sopra la soglia dei 500 contagi giornalieri.

Sono 141 i tamponi positivi rilevati nella sola città di Firenze.

I sindaci metropolitani hanno rivolto un appello ai concittadini al rispetto delle regole durante il fine settimana di Pasqua "Gli ospedali sono al limite" hanno sottolineato gli amministratori. Il prefetto di Firenze ha chiesto alle forze dell'ordine una rigorosa applicazione delle norme anti Covid.

Nel dettaglio i 441 casi in provincia di Firenze, di cui 92 in zona empolese

sono stati segnalati a Bagno a Ripoli 6, Barberino di Mugello 10, Barberino Tavarnelle 4, Borgo San Lorenzo 1, Calenzano 10, Campi Bisenzio 30, Dicomano 6, Fiesole 10, Figline e Incisa 10, Firenze 141, Firenzuola 1, Greve in Chianti 9, Impruneta 3, Lastra a Signa 14, Londa 1, Pelago 4, Pontassieve 7, Reggello 9, Rignano sull'Arno 2, Rufina 1, San Casciano in Val di Pesa 11, Scandicci 32, Scarperia e San Piero 6, Sesto Fiorentino 15 e Signa 6 con 92 casi in zona empolese a Capraia e Limite 6, Castelfiorentino 12, Cerreto Guidi 5, Certaldo 13, Empoli 17, Fucecchio 18, Gambassi Terme 1, Montaione 5, Montelupo Fiorentino 9, Montespertoli 2 e Vinci 4.

