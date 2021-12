Covid, oltre 5.000 positivi in più nel Fiorentino

In sole 24 ore sono stati 5.162 i tamponi positivi sulla popolazione fiorentina. Sono 230 le persone ricoverate tra degenze ordinarie e intensive

FIRENZE — La provincia di Firenze ha superato la soglia dei 5.000 contagi nell'arco delle 24 ore, i nuovi casi rappresentano un terzo dell'intero territorio toscano. Sono oltre 1.800 i test antigenici ed i tamponi risultati positivi solo a Firenze.

Tra Firenze, Bagno a Ripoli, Scandicci ed Empoli sono 230 i pazienti ricoverati tra i reparti di terapia intensiva e i reparti di degenza ordinaria.

I 5.162 casi in provincia di Firenze, di cui 727 in zona empolese, hanno fatto scattare l'allarme nelle amministrazioni comunali che sono corse ai ripari annullando gli eventi pubblici in programma per il 31 Dicembre, invitando a limitare feste e assembramenti privati. Controlli sono stati disposti dalla prefettura di Firenze sull'intero territorio metropolitano per l'ultima notte dell'anno.

Criticità per alcuni servizi pubblici come il trasporto locale dove sono stati segnalati casi di positività tra gli autisti di Autolinee Toscane ma anche in Alia servizi ambientali dove soprattutto il porta a porta nel Chianti è stato messo a dura prova.

Sempre per quanto riguarda Alia la grande richiesta di sacchetti rossi per i rifiuti Covid ha portato ad esaurire le scorte e pertanto è stata programmata la consegna di sacchi neri con adesivi da applicare per differenziare i rifiuti infetti.

Le segnalazioni dei nuovi casi di contagio sono così distribuite: Bagno a Ripoli 185, Barberino di Mugello 41, Barberino Tavarnelle 97, Borgo San Lorenzo 108, Calenzano 109, Campi Bisenzio 275, Dicomano 15, Fiesole 75, Figline e Incisa Valdarno 98, Firenze 1873, Greve in Chianti 87, Impruneta 109, Incisa Valdarno 1, Lastra a Signa 126, Londa 6, Marradi 12, Palazzuolo sul Senio 2, Pelago 44, Pontassieve 72, Reggello 84, Rignano sull'Arno 55, Rufina 48, San Casciano in Val di Pesa 86, San Godenzo 5, Scandicci 283, Scarperia e San Piero 41, Sesto Fiorentino 294, Signa 155, Vaglia 13 e Vicchio 36.

I 727 casi in zona empolese a Capraia e Limite 43, Castelfiorentino 29, Cerreto Guidi 40, Certaldo 62, Empoli 237, Fucecchio 83, Gambassi Terme 30, Montaione 17, Montelupo Fiorentino 59, Montespertoli 48 e Vinci 79.