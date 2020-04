Mamme e sarte donano mascherine in stile africano

Due giovani mamme fiorentine hanno messo a disposizione le loro competenze per far fronte all'emergenza Covid-19

FIRENZE — Si chiamano Francesca e Valentina e sono due giovani mamme fiorentine, sarte e designer, che hanno unito le forze e messo a frutto la loro creatività per dare una mano in questo momento così difficile.

Come? Cucendo già oltre 200 mascherine con tessuti di cotone wax african che sono già state donate dal loro collettivo Mama Queen Creation agli operatori sanitari a lavoro, associazioni di solidarietà e mercanti. Le prime, si legge in una nota, sono state prodotte per gli operatori del mercato delle Cure e per i volontari del progetto “Serve aiuto?” che vede la collaborazione delle associazioni solidali Amici dei Nidiaci in Oltrarno “L’Ardiglione”, dei Bianchi di Santo Spirito, del Laboratorio DilladArno, dei ragazzi dell’occupazione di Via del Leone.

Nella nota del Collettivo si specifica che le mascherine sono realizzate con i materiali di cotone waxafrican e che, dunque, "non sono dunque certificate secondo i modelli ffp2 e ffp3 (in circolazione nei circuiti prettamente sanitari), ma possono essere lavate e riutilizzate, comunque essenziali nelle azioni di tutti a giorni, specie se a lavoro, sui mezzi in città o a contatto con il pubblico". Un'altra precisazione riportata sulla pagina Facebook di Mama Queen spiega che “le mascherine non sono in vendita, ma donate e destinate a chi ne ha davvero bisogno”.

Il progetto si è già ampliato con la creazione del gruppo Facebook "Mascherizziamo il mondo" che intende unire le forze di chi sa cucire per incrementare le donazioni.

Le richieste di mascherine, ad oggi, non sono arrivate solo dalla Toscana ma anche da Milano, Torino e da alcune zone della Sicilia.