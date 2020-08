Il Covid infetta altre 9 persone nel fiorentino

I nuovi casi emersi nelle scorse 24 ore distribuiti tra Firenze, Scandicci e il Mugello. In Toscana sono 31 i nuovi positivi. Non ci sono decessi

FIRENZE — .In risalita i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Firenze: oggi il bollettino giornaliero della Regione Toscana ne segnala 9 in più per un ammontare complessivo di 3.392 casi da quando è iniziata l'epidemia.

Nello specifico, la Asl segnala che 3 dei nuovi casi sono stati individuati a Firenze, 1 a Borgo San Lorenzo, 1 a Scandicci e 2 a Vicchio. Gli altri due sono stati riscontrati nell'empolese: 1 a Fucecchio e 1 a Cerreto Guidi.

I nuovi contagiati individuati, spiega il bollettino regionale, sono nel 32 per cento dei casi asintomatici, nel 47 per cento dei casi paucisintomatici, mentre il 16 per cento presenta sintomi lievi.

Nessun decesso oggi si è aggiunto né in provincia di Firenze (417 quelli totali dall'inizio dell'emergenza sanitaria) né in Toscana (1.139 in tutto).

Per quanto riguarda gli altri dati sulla situazione di oggi a livello toscano, con i nuovi 31 casi riscontrati (il 32 per cento asintomatici, il 47 per cento paucisintomatici e il 16 per cento con sintomi lievi), il totale delle persone contagiate sale a 10.885. I guariti sono stabili a 9.028.