Covid, Fiorentino da 48 ore sotto a 200 nuovi casi

Negli ultimi due giorni l'area metropolitana ha registrato una flessione della curva epidemiologica. Resta alto però il numero dei deceduti

FIRENZE — Sono 183 i nuovi casi positivi nella Città metropolitana, 75 a Firenze. Nella giornata di domenica erano stati 183, in media. Il primo Maggio la curva superava i 200 tamponi positivi in un solo giorno.

I 183 casi in provincia di Firenze, di cui 35 in zona empolese, sono a Barberino Tavarnelle 1, Calenzano 5, Campi Bisenzio 9, Dicomano 1, Figline e Incisa 4, Firenze 75, Lastra a Signa 4, Pelago 3, Pontassieve 8, Reggello 9, Rufina 3, San Casciano in Val di Pesa 5, Scandicci 11, Scarperia e San Piero 3, Sesto Fiorentino 3 e Signa 4

Ci sono 35 casi in zona empolese a Capraia e Limite 2, Castelfiorentino 7, Certaldo 4, Empoli 8, Fucecchio 2, Gambassi Terme 3, Montaione 1, Montelupo Fiorentino 5, Montespertoli 1 e Vinci 2.

