Covid, primo Maggio con 246 casi nel Fiorentino

L'incremento metropolitano resta contenuto tra i 200 ed i 300 contagi giornalieri. Altri 7 decessi hanno portato il bilancio settimanale a 59

FIRENZE — Sono 246 i nuovi casi emersi nella Città metropolitana di Firenze. Ci sono stati anche 7 morti che hanno portato il bilancio settimanale a 59 decessi ed il conto totale da inizio pandemia a quasi 2.000 morti.

Il tasso di mortalità fiorentino è salito a 200 morti ogni 100.000 residenti, ovvero 2 morti ogni 1.000 abitanti. Il tasso medio nazionale è a 203.

I 246 casi in provincia di Firenze, di cui 55 in zona empolese, sono stati segnalati a Bagno a Ripoli 6, Barberino di Mugello 2, Borgo San Lorenzo 1, Calenzano 7, Campi Bisenzio 20, Fiesole 6, Figline e Incisa 6, Firenze 83, Firenzuola 1, Rignano sull’Arno 2, Greve in Chianti 1, Impruneta 1, Lastra a Signa 6, Marradi 1, Pontassieve 4, Reggello 8, San Casciano in Val di Pesa 4, Scandicci 9, Sesto Fiorentino 16, Signa 5 e Vaglia 2

Ci sono anche 55 casi in zona empolese a Castelfiorentino 7, Capraia e Limite 5, Cerreto Guidi 5, Certaldo 3, Empoli 13, Fucecchio 12, Montaione 2, Montelupo 1, Montespertoli 4 e Vinci 3.

