Covid, 180 contagi in 24 ore nel Fiorentino

FIRENZE — Sono 180 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in provincia di Firenze, di cui 6 in zona empolese. Nelle precedenti 24 ore erano stati segnalati 246 tamponi positivi.

La curva epidemiologica metropolitana risulta quindi in flessione rispetto ai dati di ieri, per quanto riguarda i valori in termini squisitamente assoluti.

I 180 nuovi tamponi positivi sono stati registrati tra Bagno a Ripoli 2, Barberino di Mugello 6, Barberino Tavarnelle 1, Borgo San Lorenzo 11, Calenzano 3, Campi Bisenzio 17, Fiesole 1, Figline e Incisa 2, Firenze 77, Pontassieve 5, Reggello 4, Rignano sull’Arno 2, Rufina 1, Greve in Chianti 4, Impruneta 5, Lastra a Signa 4, Londa 1, San Casciano in Val di Pesa 1, Scandicci 7, Scarperia San Piero 3, Sesto Fiorentino 6, Signa 9, Vicchio 2 e con 6 casi in zona empolese emersi tra Certaldo 2, Empoli 1, Fucecchio 2 e Vinci 1.

