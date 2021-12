Covid, Fiorentino a 200 casi con sospetti Omicron

Sono 58 i tamponi positivi inviati alle analisi di sequenziamento per confermare la presenza della variante Omicron. Leggero calo dei contagi

FIRENZE — La Città metropolitana di Firenze ha registrato meno segnalazioni di tamponi positivi, 193 rispetto al trend tra 250 e 350 casi delle ore precedenti ma sono quintuplicati da venerdì i sospetti casi della variante Omicron.

Sono 58 adesso e non più 10 le provette sottoposte alle analisi di laboratorio per la conferma. Occorreranno 5 giorni per la conferma che a questo punto è attesa per Natale.

La Asl Toscana Centro ha registrato due decessi in provincia di Firenze che portano il totale degli ultimi 3 giorni a 4 vittime.

Nel dettaglio i nuovi casi sono emersi a Bagno a Ripoli 6, Barberino di Mugello 1, Barberino Tavarnelle 1, Calenzano 4, Campi Bisenzio 13, Dicomano 1, Fiesole 1, Figline e Incisa 2, Firenze 75, Greve in Chianti 2, Impruneta 1, Lastra a Signa 6, Palazzuolo sul Senio 1, Pelago1, Pontassieve 1, Rignano sull'Arno 2, Rufina 1, San Casciano in Val di Pesa 6, Scandicci 10, Scarperia e San Piero 1, Sesto Fiorentino 7, Signa 11 e Vaglia 2

Ci sono 38 casi in zona empolese a Capraia e Limite 6, Castelfiorentino 1, Cerreto Guidi 1, Certaldo 2, Empoli 8, Fucecchio 7, Gambassi Terme 3, Montelupo Fiorentino 4, Montespertoli 3 e Vinci 3.