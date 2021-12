Nella Città metropolitana altri 348 nuovi positivi

L'incidenza settimanale del contagio è salita a 192 nuovi casi di infezione ogni centomila abitanti. C'è anche una nuova vittima

PROVINCIA DI FIRENZE — La quarta ondata dell'epidemia di Covid continua la sua corsa e nelle ultime 24 ore nel territorio della provincia di Firenze sono stati diagnosticati altri 348 nuovi casi di Covid, che portano il totale a 87.225.

Nel nuovo bollettino c'è anche una nuova vittima e il numero complessivo dei deceduti dall'inizio della pandemia sale a 2.401., con un tasso di mortalità di 243 persone ogni 100mila abitanti, più alto della media italiana di 228.

Nell'Asl Toscana Centro ci sono complessivamente 31.554 persone in isolamento domiciliare in via precauzionale dopo un contatto con una persona positiva.