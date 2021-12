Covid, nella Toscana centrale 58 casi di Omicron

Prima visita in Italia per Scholz, a Palazzo Chigi risuonano gli inni nazionali

Il dato è stato diffuso dall'ospedale di Careggi. In Italia si stima che i contagi da Omicron siano l'1%, il doppio rispetto al 15 Dicembre

FIRENZE — Da venerdì scorso ad oggi il laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale di Careggi ha individuato 58 persone probabilmente contagiate dalla variante Omicron del Covid19. Lo ha reso noto la direzione dell'azienda ospedaliero-universitaria. I pazienti provengono prevalentemente dall’area metropolitana fiorentina. Le analisi non sono ancora concluse e saranno necessari altri 5 giorni per la conferma definitiva dei 58 casi.

La ricerca della variante Omicron è ormai un esame di routine su tutti i tamponi positivi che arrivano a Careggi, dove ha sede il laboratorio dell'area vasta Toscana centro. Attualmente in media sono esaminati fra i 100 e i 150 tamponi al giorno, un numero che varia in rapporto alle persone che risultano contagiate dal virus.

Secondo la banca dati internazionale Gisaid, i casi di Omicron in Italia sono attualmente l'1% del totale dei positivi diagnosticati ogni giorno. Il 15 Dicembre invece rappresentano lo 0,5% dei contagi, quindi la metà rispetto ad oggi. Si tratta di un dato probabilmente sottostimato visto che sono ancora pochi i laboratori attrezzati per sequenziare la variante. Il fisco Giorgio Sestili ritiene che Omicron - altamente infettiva, 5-6 volte di più della variante Delta - stia svolgendo un ruolo determinante nell'impennata di nuovi casi di infezione. "Al momento possiamo ipotizzare un tempo di raddoppio dei casi in 2 giorni" ha dichiarato.

Secondo i dati di Gisaid, in Mozambico la variante Omicron avrebbe infettato il 94,4% dei contagiati, in Sudafrica il 93,4%, in Kenya l'84,4%.

In Europa la diffusione maggiore si registra in Norvegia (26,6% dei nuovi casi di contagio), Irlanda (12%), Austria (7,3%), Olanda (5,8%), Belgio (5,5%), Gran Bretagna (5,4%), Spagna (67%), Portogallo (3,7%). Italia, Cechia, Francia, Danimarca e Germania sono intorno all'1% dei casi.