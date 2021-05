Covid, 217 nuovi contagiati nel Fiorentino

La curva epidemiologica oscilla attorno ai 200 tamponi positivi giornalieri. il tasso di mortalità è ancora superiore alla media nazionale

FIRENZE — Sono 217 i nuovi casi positivi nella Città metropolitana dopo la lieve flessione rilevata sabato quando i nuovi casi erano scesi dai 200 di venerdì a 190.

Sono 69 i nuovi casi emersi nella sola città di Firenze.

Il tasso di mortalità resta superiore alla media nazionale con altri 3 decessi registrati oggi che si sommano ai 10 di sabato ed ai 4 di venerdì.

Nel dettaglio i nuovi 217 casi in provincia di Firenze di cui 38 in zona empolese sono stati rilevati a Bagno a Ripoli 2, Barberino Mugello 1, Barberino Tavernelle 1, Dicomano 1, Calenzano 4, Campi Bisenzio 13, Carmignano 7, Figline e Incisa Val D'Arno 3, Firenze 69, Firenzuola 1, Greve in Chianti 4, Impruneta 6, Lastra a Signa 9, Pelago 2, Pontassieve 21, Reggello 4, San Casciano Val Di Pesa 4, Scandicci 6, Sesto Fiorentino 21, Signa 4, Vaglia 1 e Vicchio 3.

Ci sono 38 casi in zona empolese a Capraia e Limite 1, Castelfiorentino 3, Cerreto Guidi 4, Certaldo 3, Empoli 7, Fucecchio 4, Gambassi Terme 4, Montaione 1, Montelupo Fiorentino 4, Montespertoli 2 e Vinci 5.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.